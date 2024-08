OGLASIO SE KOMŠIJA KOJI JE PRETIO VERICI RAKOČEVIĆ I VELJKU! Izneo svoju stranu priče: Svađao sam se sa ženom, često se PSUJEMO...

Verica Rakočević i suprug Veljko Kuzmančević imali su, kako navode, neprijatnu situaciju sinoć na Avali kada im je komšija, kako oni tvrde, pretio i zbog čega je policija morala da reaguje.

Sada je Dragan Bacić, kojeg kreatorka Verica Rakočević i njen suprug Veljko Kuzmančević optužuju da ih je uznemiravao glasnom muzikom i pretnjama, izneo svoju stranu priče.

foto: Damir Dervišagić

- Pre tri godine smo kupili kuću na Avali. Moja ćerka Ana je slavila rođendan i bila je glasna muzika. Ceo problem između nas je nastao zbog glasne muzike. Nikada nismo došli u fizički kontakt. Samo jednom smo se pozdravili u životu. Između naših kuća postoji još jedna kuća. Onda je mlađi sin slavio 18. rođendan i došlo je njegovo društvo. Ne možete njima da kažete: nemoj da puštate muziku. On (Veljko) je u 15 časova došao do ograde, ili je ušao u dvorište, više i ne znam i prekida im rođendan. Ceo nesporazum je oko te glasne muzike - započeo je priču Bacić, pa otkrio da je sve sinoć kulminiralo oko muzike, kada je došla i policija.

-Sinoć sam ja slušao glasno muziku do 20 časova i 24 minuta kada sam je isključio. Tada sam se posvađao sa svojom ženom. Tada sam mojoj ženi uputio nekoliko psovki. Oni su to čuli i uzeli i snimali. Postoji taj snimak koji je skraćena verzija koju sam jutros video, gde sam ja njemu navodno rekao da mi „duguje krv“. Njemu? Što bi on meni dugovao krv? Šta ja imam s njim? Žena i ja imamo troje dece i posvađali smo se oko prekida trudnoće koji ona nije mogla da iznese ili nije htela. Ja sam joj to zamerio. I to je to. Tri puta sam moju ženu opsovao. Kada sam ih video da me snimaju, mislim da sam i njima rekao : „Je**m vam mater“ ili tako nešto. To je sve bilo. Nikakve pretnje smrću, nikakvo linčovanje. Da on napiše na Fesju „Kako ovo nije Dubona, ovo je Avala“. Ja sam profesor Univerziteta. Nisam bio pijan, kao što piše - kaže Bacić i nastavlja:

"Nisam bio pijan"

- Došla je policija. Ušli su kod nas u kuću, seli, ja sam dao izjavu. Da sam bio agresivan, pijan, oni bi mene priveli. Pitao sam ih da pođem sa njima u stanicu, rekli su da nema potrebe. Rekao sam sebi: „OK, ovo je moralo da se desi, narušavanje je reda i mira“. Potresao sam se. Policija je otišla, a mi smo legli da spavamo - kaže on.

foto: Printscreen/Hypetv

Bacića je između ostalog pogodila i izjava bračnog para da svakodnevno pušta glasnu muziku.

- Oni kažu da je svaki dan glasna muzika, a mi tri nedelje nismo bili tu. Bili smo u Grčkoj, imam pečate u pasošima. Na snimku koji je okačen na društvene mreže zloupotrebljena je moja fotografija gde piše i moja titula. A, šta su oni meni uradili? To će moj advokat da vidi sa njima. Možete da proverite i sa dekanom fakulteta, gde radim 30 godina, da li ja pijem. Reći će vam "ne pije". Da li nekog vređam ili sam nasilan – nikada. Ja troje dece imam. Volim i decu i životinje, ljude i komšije. Nikada nisam imao problem sa komšijama. Ako hoćeš da živiš potpuno sam, onda idi daleko. Nisam fizički prišao, nismo bili u bilo kom kontaktu. Bio je razmak oko 50 metara- kaže on.

Supruga i ja se često svađamo

Prema njegovim rečima, njegova porodica i on ne žive na Avali, već da tamo dolaze s vremena na vreme.

- Odem jednom u tri, četiri nedelje. Kada odem hoću malo da se opustim. Govore kako svakodnevno piju lekove zbog nas, a u tom dužem snimku se čuje kako ona kaže: „Meni se obraća, jesi to čuo? Tebi treba metak u čelo“. To je snimak na Fejsu. Taj snimak mi imamo i to će da ide na sud. Protiv te žene i tog gospodina nemam apsolutno ništa. Šta treba da hodam na prstima i da šapućem?! Moja supruga i ja smo temperamentni i mi smo 30 godina u braku i često se svađamo, psujemo, kačimo. To je naš stil. Nasilja u porodici nema. Postoji izveštaj policije kako sam se ponašao i šta sam pričao- naglašava on i dodaje:

- Dobio tu prekršajnu prijavu, verovatno ću ići na sud, ali pretnje smrću ne postoje. Ne postoji nijedna reč "ubiću vas, pobiću vas". Ja imam troje dece, želim da imam unučiće. Imam 60 godina.

Bacić kaže da bračni par Rakočević- Kuzmančević želi da ga isprovocira.

- Oni se u snimku smeju i provociraju da im se obratim. Možda oni ne bi ni zvali policiju da nisu čuli buku, odnosno svađu. Kaže da pije lekove i trese se kao prut, a ona se smeje. Tu je pogrešio jer je objavio pravi snimak na Fejsu - rekao je Bacić koji na pitanje da li će im se javiti, odgovara:

Mogu da im kažem "Izvinite"

foto: ATA Images

-Šta je imam sa njima da komuniciram? Mogu samo da kažem: „Izvinite zbog glasne muzike“. Da sednemo kao ljudi, da se dogovorimo. Nikad se do 18h ne pušta muzika jer je to kućni red, kao ni posle 21 čas. Kako da slušam rok? Kako da AC/DC slušam na uho. Juče sam slušao rok, a kasnije sam pustio kolo i zvao ženu da igramo. Nije htela i onda smo se posvađali. Ja hoću svima da se izvinim, ako hoće oni da se vide. Jer ovo što su uradili oni će gadno da plate. Prvo objavljivanjem fotografije na Fejsu sa punim imenom i prezimenom, zanimanjem, gde je moj ugled. Ja u životu mrava nisam zgazio. Ja pre svega ne smem da uvredim nikoga, ne smem da imam krivičnu prijavu po zakonu jer gubim radno mesto. Ja radim u prosveti. Nisam glup da pravim ponovo grešku i slušam rok glasno. Moja deca su muzičari i svi sviraju. Svi su rokeri.

foto: Petar Aleksić, Kurir televizija

Verica nam je jednom ušla u dvorište

-Sa Vericom sam razmenio deset rečenica jer je jednog dana, ničim izazvana, došla kod nas u dvorište, ušla i sela. Pitali smo je hoćete kafu, vodu, rekla je "ne". Pričala je o svojim zdravstvenim problemima, sedela 15 minuta i otišla. To je jedini kontakt. Sa Veljkom nisam razmenio ni tri rečenice. Nisam ni znao kako se čovek zove i čime se bavi.

kurir.rs/blic

Bonus video:

03:40 Verica Rakočević intervju