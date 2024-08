NIKOLA ROKVIĆ DIGAO MAJICU I POKAZAO ISKLESANE TRBUŠNJAKE! Danas puca od mišića, a ovako je izgledao nekad! KAKVA TRANSFORMACIJA

Pevač Nikola Rokvić uspeo je da za šest meseci smrša oko 20 kilograma, a sada je pokazao koliko se transformisao u protekle dve godine.

Nikola Rokvić posvetio se zdravom načinu života, a pored redukovane ishrane, on se bavi sportom i ne propušta treninge. Sada je na svom Instagram profilu podelio fotografiju sebe sada i onoga kako je izgledao pre dve godine.

Pevač je sada sav u mišićima, a ljudi su se u komentarima divili njegovoj transformaciji.

- Čini mi se da sam prvi put uzeo uzde u svoje ruke… 10 meseci pravilnog rada i zdravog načina života. Neki će reći patnje, ali moraću da vam odam tajnu, uživao sam, radovao se svakom treningu, dobroj ishrani, bistrini uma i skladu mog bića! Bez patnje, već konstante radosti i inspirativnih napredaka! A tek sam počeo. Zanimljiva teorija: "Živi 6 dana kao Novak Đoković i jedan dan kao Toma Zdravković" i eto uspeha - poručio je Rokvić uz fotografiju, a nedavno otkrio i kako je došlo do toga da zapostavi izgled i zdravlje.

Peške išao iz Beograda do Grčke

Podsetimo, Nikola Rokvić je nedavno išao peške iz Beograda do Egine kako bi prikupio novac za dečiju onkologiju. Po povratku u Srbiju, on je za "Blic" otkrio detalje putovanja.

foto: Printskrin/Instagram

- Bio sam sam tokom rute najveći deo, sa mnom su krenula i moja tri prijatelja, koja su bila u kamperu, gde sam ja i spavao, prvu noć nije stigao kamper, pa sam spavao u šatoru, a to nije tako dobro opcija, jer je bilo 4 stepena. Posle je bilo lakše, bila je i opcija da krenemo bez kampera, ali onda bi mnogo gubio energije da nađem smeštaj, naročito što sam poznata ličnost. Verovatno bi ljudi hteli da me ugoste i da popričamo i to bi mi oduzelo mnogo energije, Tokom rute sam bio isključivo sam, oni su me s vremena na vreme posetili da me pitaju da li mi treba hrana, voda, banana ili neka čokoladica i tada iskoriste trenutak da me uslikaju. Nas četvoro muškaraca je bilo u kamperu, nije bila nijedna nesuglasica - otkio je Nikola tada.