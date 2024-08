ČUVA ZDRAVLJE! BEKI BEKIĆ NE SKIDA MASKU S LICA: Uhvatili smo ga u gužvi na aerodromu kako se čuva od prehlade i virusa (PAPARACO)

Pevač Beki Bekić vodi računa o svom zdravlju. Ekipa Kurira spazila ga je na aerodromu u Crnoj Gori, i to s hirurškom maskom na licu.

On se zaštitio od virusa i sve vreme ju je držao na licu. Beki se vraćao sa svojim klavijaturistom s jednog privatnog veselja na kojem je radio. Čekao je svoj red na pasoškoj kontroli, s malim koferom pored sebe, a bio je jedini s maskom na licu.

Pevač je zagazio u sedmu deceniju života, ali osim što vodi računa o zdravlju, pazi i na svoj fizički izgled, pa bi mu čak i mlađe kolege pozavidele na liniji.

Beki dugo nije objavljivao nove pesme, ali sa svojom ćerkom Emilijom odnedavno snima dečje pesmice, o čemu je nedavno i govorio.

Inače, s obzirom na to da je Beki već 45 godina na estradi, kao i većina njegovih kolega, dobijao je razne ponude, a jedna od njih je bila i da uđe u rijaliti. On je to odbio, a onda se posvetio seoskim poslovima. On na svojim društvenim mrežama često deli fotografije organskih proizvoda koje uzgaja.

