Medutim, iako mu je Kurir bezbroj puta postavio to pitanje, profesor Vladan Đokić nikada nije rekao zašto ne osuđuje nasilje nad svim akterima, poput studenta okupljenih u Pionirskom parku, kao ni da li su svi fakulteti napravili plan i program nadoknade nastave.

"Kada je krajem decembra postalo jasno da su univerziteti blokirani, verovao sam da će tokom januara doći do izvesnog racionalizovanja ponašanja kako nadležnih državnih organa, tako i svih aktera. Apelovao sam na dijalog, jer je to jedini način da se u demokratskoj državi, koja je i članica Saveta Evrope, pronađe odgovarajući način da se iz očigledno ozbiljne društvene krize, čije je samo najjače žarište na univerzitetu, i izađe. Protok vremena doneo nam je da studenti u blokadi izaberu radikalizaciju", objasnio je prof Petrov i dodao:

"Doskoro se od rektora i dekana očekivalo da pristanu i podržavaju, a sada se traži aktivan otpor, što je posledica kardinalne greške koju je napravio prošireni rektorski kolegijum kada je odbio razgovor s predsednikom Republike. Imajući u vidu saopštenje Univerziteta u Kragujevcu, koji je upozorio da je 22. april poslednji rok za spas godine, još nije kasno da UB na ovaj apel odgovori konačno kao jedna visoka akademska institucija - pozivom na dijalog.U suprotnom, prihvatanje učešća u radikalizaciji, šta god to podrazumevalo, gotovo sigurno će dovesti do primene pravnih mera, možda do rekompozicije statusa univerziteta, osnivanja novih, spajanja postojećih... "