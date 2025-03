On dalje dodaje da je profesor Vladan Đokić "odličan arhitekta s visokim primanjima".

"On očigledno ne mora da brine o goloj egzistenciji, ali to nije slučaj sa svim profesorima. Pojedini sada zahtevaju da Đokić ovo pitanje hitno uvrsti na dnevni red sednice Senata, koja će se održati na Građevinskom fakultetu 21. marta u 13 časova, a ukoliko to ne želi, da onda sazove prošireni rektorski kolegijum Beogradskog univerziteta kako bi se videlo šta dalje... Trebalo je da profesori sada prime čak i uvećane plate, koje su dobili ispunjenjem četvrtog studentskog zahteva, sad niko ne zna šta će biti", kaže sagovornik Kurira.