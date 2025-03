Slušaj vest

Rektor BU Vladan Đokić je na konferenciji za medije, koji je sazvao samo za one medije koje on smatra podobnim, govorio o protestu koji je zakazan u subotu. Đokić je istakao da u subotu tokom studentskog protesta treba da se izbegnu sukobi, umesto da se najavljuju i podstrekavaju, uz konstataciju: "Sve treba da protekne gandijevski i onako kako su studenti zamislili".

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija ocenjuje da su ovakvi stavovi i postupanja osoba na odgovornim javnim pozicijama poput rektora Đokića diskriminatorski, u suprotnosti sa osnovnim načelima slobode javnog informisanja u Republici Srbiji te da predstavljaju zabrinjavajući slučaj ometanja rada novinara. "Gandijevski" protest remete veće količine naoružanja koje je policija danas zaplenila na ulazima u Beograd. Zaplenjene su palice, elektrošokeri, samostreli, tzv. bokseri, sekire i noževi.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali ovu temu bili su Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, prof. Milan Petričković, sa Fakulteta političkih nauka i prof. Stevica Deđanski, iz Centra za razvoj međunarodne saradnje.

Stanković je izneo svoju tvrdnju na pitanje kada smatra da je poslednji rok da studenti ne izgube godinu povodom cele situacije:

- Prvo i osnovno, ne mogu da dam preciznu ili potpunu informaciju o važnom pitanju koje mi je postavljeno. Svakako da studenti i njihovi roditelji imaju prava da znaju kada će njihova deca ostvariti pravo na visoko obrazovanje. Na to pitanje odgovori bi trebalo da da Vladan Đokić, a on taj odgovor duguje javnosti, a pogotovo studentima i to onima koji su u većini, koji nisu ni na jednoj strani, već čekaju da se vrate u svoje amfiteatre. Strašno je to što se dešava Beogradskom univerzitetu, ta vrsta polarizacije, koja je uzrokovala to da on po drugi put u svojoj istoriji ne radi, a nije radio samo u vreme Prvog svetskog rata. Inače, radio je pod okupacijom Nemačke tokom Drugog svetskog rata, takođe je radio po nekom posebnom režimu i tokom NATO agresije, pa i za vreme pandemije korona virusa. Očigledno je ova pandemija politikanstva opasnija od NATO bombardovanja, od stvarnog smrtonosnog virusa i nemačke okupacije. Za to neko snosi veliku i nedvosmislenu odgovornost i on se nalazi na vrhu univerziteta, jer ako gledamo šta su nadležnosti rektora, prva i osnovna je kordinacija rada fakulteta, kao što je nadležnost svakog dekana to da ne predvodi pobune, već da se bavi organizovanjem i sprovođenjem procesa nastave. Te osnovne funkcije fakulteta su spaljene preuzimanjem nekih nadležnosti koje su predviđene za pravosudne organe.

Petričković je komentarisao postupanje rektora i postupanje najviše obrazovne institucije prema novinarima:

"ON JE JEDINI ODGOVORAN ZBOG ČEGA STUDENTI NE ZNAJU KADA ĆE FAKULTETI NASTAVITI SA RADOM" Izvor: Kurir televizija

- Očigledno imamo društvenu podelu koja je i te kako isključiva, radikalna, a čak i kada su mediji u pitanju za javnost bi bilo značajno da su svi mediji prisutni i zapravo ti različiti pristupi društvene stvarnosti bi mogli da utiču i oblikuju segmente javne svesti i raspolaganje informacijama. Po mom mišljenju bilo nužno i poželjno da te različite uglove jedne pojave ukazuju na to što se zovu demokratski principi ili sagledavanje iz različitih uglova. Smatram da nije dobro praviti tu vrstu selekcije podobnih i nepodobnih, a nažalost se takva vrsta podela dogodila i među studentima. Imamo studente koji su se razjedinili na samom početku, a to se prelilo i na fakultete. Takve podele ne idu u suštinu obrazovnih institucija, a onda ni studentskoj populaciji. Ovakva vrsta odnošenja prema medijskim slobodama nije dobra jer se na taj način potvrđuje vrsta polarizacije koja ne može da dovede do smirivanja strasti, već će se to preliti i na širu društvenu sferu, pa može doći do vrste zapaljivosti koja nije dobra. Jedino različitim tumačenjima može srpsko javno mnjenje da bude informisano.

Deđanski se nadovezao na ovu temu, pa je rekao sledeće:

- Mene uvek iznenadi kada se mi iznenadimo nepodovštinama koje su spremni da ljudi urade. Recimo, kada govorimo o spoljnoj politici, pa se začudimo, a sada smo se začudili zašto rektor Đokić radi to što radi. Gledajte, ako je on podelio studente, a jeste jer sa jednima razgovara, a sa drugima ne, a on je predstavnik profesora. To je ta vrsta moralnosti. Da se osvrnemo na medije, zašto je čudno što njih deli, mene ne čudi, kada je već studente delio. Ti mediji koji njega prenose uvek se služe lažima koji služe huškanju, dakle ako lažu da bi zaradili pare, to je druga stvar i mene to ne interesuje, ali oni huškaju građane na građane, studente na studente, vređaju svoje neistomišljenike. Oni to rade, to je njihov stil, oni vređaju onu grupu studenata koja hoće da uči.

Kurir.rs

