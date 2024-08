"DOK JE BIO ŽIV BEŽAO SAM OD TOGA" Nikola Rokvić o ocu Marinku, sve do sada krio ovaj detalj: Želeo sam da izađem iz senke...

Otac pevača Nikole Rokvića, legeni i nezaboravni umetnik Marinko Rokvić preminuo je pre tri godine i ostavio prazninu u srcima članova njegove porodice i ljubitelja njegve muzike.

Ipak, u takmičenjima „Zvezde Granda“ i „Nikad nije kasno“ učesnici često pevaju njegove pesme, čak i one koje su nastale pre više decenija, zbog čega je Nikola izuzetno ponosan.

foto: Nemanja Nikolić

– Uvek je u meni poseban osećaj kada čujem njegove pesme. Volim da ih pevam i ja i sada kad više nije sa nama još više to volim. Prija mi kada me porede sa ocem, a sada je na meni i Marku da čuvamo njegov opus i njegove numere prenesemo na mlađe generacije i našu decu - priznao je on, pa otkrio da se kao mlađi borio za svoje ime na estradi kako ne bi bio u senci svog oca.

– To je ta genetika, mada dok je on bio živ sam bežao od toga jer kada se bavite istim poslom kao roditelj, želite da budete svoji, da izađete iz senke i da date svoj dodatni pečat. Ali eto sada mi nekako prija kada me porede, kada čujem taj gen i njegov glas i radiću na tome da sve više ličim na svog oca – rekao je za "Grand".

MARINKO JE VOLEO HARMONIKU, ONA GA I ISPRATILA Scena koja CEPA DUŠU: Harmonikaši poslednji put Marinku odsvirali Jedina moja