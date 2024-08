SKUPO! ZBOG CENA NASTUPA PEVAČA, PODIGNUTE I CENE KARATA: Ako hoćete u provod, cifra koju treba izdvojiti je ogromna: Evo i koliko

Ako hoćete da odete u neki klub da slušate trenutno aktuelne muzičke izvođače, onda ćete za to morate da izdvojite sumu kao da odlazite u neku halu ili dvoranu na veliki koncert. Ovako nešto se ranije nije dešavalo jer su se cene ulaznice po diskotekama i za koncerte razlikovale i više nego duplo.

Izjednačilo se

Na primer, za ulazak u klub u kom nastupa neko od pevača doskoro je cena karte bila od 300 do najviše 1.000 dinara, a danas najjeftinija karta počinje od 600 dinara pa ide sve do 3.000. Zbog čega je došlo do izjednačavanja cena, ne zna se pouzdano, ali se pretpostavlja da su razlog za to znatno veći honorari u poslednje vreme. Vlasnici klubova ne mogu da pokriju troškove od prodaje pića i simboličnih cena karata, pa su očigledno bili primorani da podignu cene ulaznica. To se moralo odraziti i na broj posetilaca u klubovima, pa smo zato ove letnje sezone mogli da vidimo da su neke diskoteke bile poluprazne, iako te večeri peva neki od najpopularnijih izvođača.

Nije samo cena ulaznica jedini trošak za goste klubova, na to treba dodati i popijena pića, koja su takođe skuplja, ali i rezervaciju stola, koja se kreće od 100 pa do čak 1.000 evra. Dakle, ukoliko biste da s društvom izađete u neki klub i slušate svog omiljenog izvođača, za to biste morali da izdvojite jednu prosečnu mesečnu zaradu u Srbiji.

Svakako da se provod u diskotekama i klubovima ne može porediti sa onim u halama, dvoranama pa i na otvorenom prostoru gde se održavaju veliki koncerti.

Više razloga je za to, ali neki od njih su to što je ozvučenje znatno bolje na koncertima, prostor je komforniji i udobniji, a i sami izvođači se više zalažu i trude za svoje solističke nastupe, nego kada se pojave u klubu gde uglavnom pevaju tuđe pesme, a i nemaju mnogo opterećenja oko bine, svetla, koreografija, stajlinga, ozvučenja i slično.

U samom vrhu

Najskuplju kartu za ulaz u klub platićete ako idete da slušate Teu Tairović, Jelenu Karleušu, ali i Aleksandru Prijović, koja ovog leta ipak nije toliko pevala po klubovima kao prethodnih godina. Za njih tri jedna ulaznica košta najmanje 25 evra.

Ovo su cene ulaznica za neke od izvođača:

Nući 12,5 e Relja 12,5 e Teodora Džehverović 20 e Tanja Savić 15-20 e Milica Pavlović 20 e Nikolija 5 e Desingerica 15-20 e Sloba Radanović 20 e Boban Rajović 20 e Dara Bubamara 15 e Barbara Bobak 15-20 e

