OGLADNEO! LUKA RACO NA SLAMI NAVALIO NA HRANU: Glumca smo uhvatili u neočekivanom izdanju: PAPARACCO

Luka Raco osvojio je srca publike glumeći u seriji "Igra sudbine", u kojoj ga gledamo svake noći u ulozi bogatog naslednika.

Kada ne snima, on vreme provodi kao i svaki mladić. Uživa s društvom, provodi se, izlazi, a mi smo ga sreli dok je bio na jednom festivalu prethodnog vikenda u vrlo zanimljivoj situaciji. Luka je s drugom sedeo na slami i uživao u hrani. Nismo uspeli da vidimo šta je jeo, ali po njegovom izrazu lica zaključujemo da mu je jelo prijalo.

Da vodi računa o svom izgledu, govori i to da je uz kaloričnu hranu pio samo vodu. Neko bi sigurno masno jelo začinio gaziranim pićem, međutim, to kod Luke nije slučaj. On je kalorije gasio negaziranom vodom. Glumca smo navikli da viđamo doteranog i sređenog, ali ovog puta bio je u kežual izdanju, beloj majici i šortsu.

Festival koji se organizovao u srpskoj prestonici ticao se hrane, a oni koji su veliki gurmani uživali su u raznim specijalitetima, pa tako i glumac. Jela su se pripremala na licu mesta, a bilo je i preko 50 različitih vrsta piva kao i odličan muzički program. Manifestacija je četiri dana, pa su osim Luke i mnogi drugi mogli da uživaju u letnjim noćima i specijalitetima.

