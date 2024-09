BORA OSAMDESETIH UMALO STRADAO OD FANOVA: Bajaga prepričao jezivu scenu: Nožem ga je ubo u rame, počeo je da se guši, bio je krvav

Muzičar Bora Đorđević, frontmen "Riblje čorbe" preminuo je u Kliničko-bolničkom centru u Ljubljani u 72. godini. Legendarni roker danima je bio na respiratoru usled pogoršanog stanja zbog jake upale pluća.

U njegovom životu događale su se razne stvari, a jednom, davnih osamdesetih, umalo je stradao zbog fanova. Sve se događalo na turneji "Ko preživi, pričaće".

Sve ovo svojevremeno je ispričao muzičar Momčilo Bajagić Bajaga, koji je u to vreme bio član "Riblje čorbe", u dokumentarnom filmu o stvaranju i usponu legendarne grupe.

- Bora je na koncertu u Zagrebu skočio u masu, bilo je više ljudi nego što je "Ledena dvorana" mogla da primi. Ljudi su ga dočekali i počeli su da mu cepaju majicu, ostalo je samo ono zadebljanje koje ide oko vrata. Videli smo sa bine kako ga jedan klinac vuče za to, a on već polako postaje plav, krenuo je da se guši. Da zlo bude veće, jedan od telohranitelja je skočio u publiku da ga izvuče. Kako nije mogao to da mu prekine, izvadio je nož iz džepa, ali kako ga je masa gurala ubo ga je prvo u rame, pa tek onda presekao tkaninu oko vrata. Izvadio ga je iz mase, ali su mu otkinuli tri minđuše. Kada je došao u bekstejdž bio je krvav sav, a mi van sebe - ispričao je roker.

