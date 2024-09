BILO JE JASNO DA SE MUČI, ALI JE HTEO DA BUDE NA SCENI Ispovest Dragog Jelića o Bori: Poslednji put smo se čuli pre 2 meseca...

Danas je svet rok muzike zavijen u crno. Preminuo je legendarni Bora Đorđević, poznat kao Bora Čorba, u 72. godini, ostavljajući za sobom prazninu u srcima obožavalaca, prijatelja i kolega.

Povodom njegove smrti, u emisiji "Puls Srbije" oglasio se Dragi Jelić, član Ju grupe i Borin dugogodišnji prijatelj i saradnik, prisetivši se njihovih zajedničkih trenutaka, kao i poslednjih razgovora koje su vodili.

Jelić je otvoreno govorio o poslednjim susretima s Borom, posebno ističući da je Đorđević bio svestan ozbiljnosti svog zdravstvenog stanja.

- Poslednji put sam se čuo sa Borom pre otprilike dva meseca. Znao sam da mu nije dobro, otkazivao je koncerte i bilo je jasno da se muči, iako je uvek želeo da bude na sceni, gde je pronalazio snagu - rekao je Jelić, ne krijući tugu.

Jedan od poslednjih susreta desio se pre dve godine u Ljubljani, gde je, prema rečima Jelića, Bora izgledao iscrpljeno.

- Sećam se kako se polako približavao, a jedan od naših prijatelja, Žika, u šali je rekao: ‘Je li Bora vodi kuče ili kuče vodi Boru?’ Bilo je teško gledati ga tako, ali i tada je imao onaj poseban humor. Govorio je kako su mu sve oduzeli, osim slepila, aludirajući na svoje zdravstvene probleme.

Iako je bio svestan da se bliži kraj, Bora je kroz svoju muziku prenosio teške emocije koje su ga mučile.

- Rekao mi je da mu je lakše da svoje misli, koliko god bile crne, stavi na papir i pretvori u pesme. To ga je na neki način oslobađalo, davao je dušu u svaki stih - prisetio se Jelić.

U poslednjim mesecima, Bora je vredno radio na novom albumu, iako je, prema Jelićevim rečima, bilo očigledno da završava ono što je imao u svojim mislima.

- Nisam siguran da li je album završen, ali tekstovi koje je pisao bili su toliko teški i iskreni da je bilo jasno da ih može napisati samo neko ko zaista oseća da mu se bliži kraj.

Jelić je posebno istakao Borin duh, koji nikada nije prestajao da prkosi životnim nedaćama.

- Bora je bio pravi roker, i to ne samo na sceni. Prošao je kroz sve u životu - piće, usponi i padovi, ali sve to ga je činilo onim što je bio. Njegova borba i posvećenost muzici su neverovatne. Na sceni je davao 200% sebe i nikada ga nisam video namrštenog, bez obzira na to kroz šta je prolazio.

Dok su razgovarali, Jelić se prisetio mnogih trenutaka provedenih zajedno, bilo na koncertima ili u opuštenim razgovorima.

- Bili smo zajedno na turnejama, pričali smo o svemu, osim o poslu. Bora nije voleo da ga kritikuju, osim ako sam ne pita za mišljenje. Nikada nisam imao potrebu da ga ispravljam, jer je uvek znao šta radi i radio je to iz srca.

Na kraju, Jelić se osvrnuo na to koliko je Bora značio svima koji su ga poznavali:

- On je bio fantastičan, iako je prolazio kroz teške faze u životu. Mi, prijatelji i porodica, pamtićemo ga po njegovoj energiji, posvećenosti i ljubavi prema muzici, ali i po onim trenucima kada je bio nasmejan, iako su možda kamere bile ugašene.

Emotivno, Dragi Jelić je završio svoje obraćanje:

- Porodici izražavam saučešće, a mi ostali, pamtićemo Boru kroz njegove pesme i sve uspomene koje je ostavio iza sebe. Živeće kroz muziku, kroz svoje stihove i kroz sećanja koje smo podelili s njim.

