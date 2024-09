KARLEUŠA OGOLILA DUŠU O NOVOM DEČKU! Otkrila nam je i kad će ga zvanično predstaviti javnosti: Dušku sam najviše zamerala što...

Jelena Karleuša u intervjuu za Kurir otvoreno je govorila o novom partneru i emocijama, iznenađenjima koje nam uskoro sprema, a otkrila nam je i na šta troši velike količine novca na dnevnom nivou.

Na samom početku razgovora, Jelena je sa nama podelila utiske o svojoj koncertnoj turneji u okviru koje peva na trgovima širom Srbije, a na kojima ruši sve rekorde posećenosti.

- Ja pevam 30 godina, ali sam na razne načine bila sputana da se bavim mojim poslom onako kako ja smatram da to zaslužujem i kako je moja publika želela. Nisam imala tu mogućnost jer moj rad nije bio prepoznat na pravi način i sada mi je data šansa. Mislim da je opravdavam i da broj ljudi na koncertima i trgovima koji dolaze u rekordnom broju to pokazuje. To sam i očekivala jer sam bila vezana jako dugo. Sada kad sam se odvezala, pokazala sam da imam puno energije i želje da dam sve od sebe i da je publika pokazala da me je bila jako željna. Očekivala sam da će biti dobro, ali ne i da će biti ovako dobro. Ponosna sam, na svakom koncertu sam bukvalno na ivici suza.

Tvoji performansi tokom 2000-ih u Sava Centru ostali su zauvek ubeleženi u analima domaćeg šoubiznisa. Na scenu si se spuštala sa plafona u "dioru", imala si krevet na bini... Mnoge je iznenadilo da na ponovnom otvaranju rekonstruisanog Sava Centra nisi bila među onima koji su prošetali crvenim tepihom.

- Bila sam pozvana, ali smo tog dana snimali reklamu. Jednu jako bitnu, interesantnu, dijamantsku reklamu, koja je jedna mala parodija na sva dešavanja.

Šta možemo da očekujemo od tebe ovog septembra?

- Očekujte neverovatne stvari.

Šuška se da izbacuješ svoj parfem.

- Neću ništa da ti kažem (smeh). Vidi, vi iz Kurira kad ne biste pokvarili svako iznenađenje, vi ne biste bili Kurir. Desiće se mnogo lepih stvari i u zemlji, ali i van granica naše zemlje. Dolaze neke razne svetske Nedelje mode, puno iznenađenja... Jako bitni fešn vikovi, gde sam ja izgleda u toliko dobrom obliku da sam interesantna i tim nekim svetskim dizajnerima. Neću sad da kažem kojim, ali bićete šokirani. Ne možeš ni da pretpostaviš.

Čuo da je u pitanju neki brend na početno slovo B.

- Dečko, nemoj mi kvariti svako iznenađenje ovde. Došao si da nam kvariš iznenađenja (smeh).

Na čiji koncert domaće i strane zvezde bi volela da odeš a da nisi bila?

- Žao mi je što nisam bila na Senidinom koncertu na Tašu, videla sam da je bilo super. Poslednji put sam bila na Tašu kad je pevao Džej, tih burnih 90-ih, kad je on bio megazvezda. Volela bih da odem i na Čolu dok on i ja još mrdamo. Ja da igram, a on da peva. Od stranih zvezdi, tu su Adel, Vikend, Džastin Biber, Kardi Bi, Madona, Šer, te legende. Ona se preparila i ostaće takva. Radila sam jednu reviju sa njenim dečkom. On se presvlačio pored mene i skinuo se potpuno go. Mogu da kažem da Šer ima ukusa u svakom smislu. Čim ima tako mladog i obdarenog dečka, ona će pevati još dugo. Moja ćerka je bila nedavno na Tejlor Svift u Cirihu. Iznenadilo me je da se 20 puta presvukla za 30 pesama i da je nadmašila i mene u Beogradu na vodi. To je za mene rispekt. Vrhunski je profesionalac.

Kako si privatno ovih dana? Da li je konačno mirna luka?

- Jeste. Mirna je luka zato što je umorna. Imamo velike koncerte. Ne mogu da budem nezadovoljna i nemam pravo da kažem da sam umorna jer sad živim svoj san i radim ono što sam trebala da radim već 30 godina. Morala sam kroz svet da dođem do Srbije. Prvo me je svet prepoznao.

A kad su emocije prema novom partneru u pitanju, kakvo je tu stanje?

- Iskreno, nemam ništa što mogu otvoreno i zvanično da ti kažem. Kad vidite čoveka pored mene, to će onda biti to. Potrebna je hrabrost stajati pored mene. Ja sam to zamerala i mom, još uvek, mužu. Žena kao ja mora da ima čoveka koji zna i da stane pored mene i ispred mene da me zaštiti. Ja to nikad nisam imala, tako da kad vidite nekog pored mene i ispred mene, a da to nije moj prijatelj i producent, nekog ko će imati dovoljno snage i hrabrosti da voli ženu kao što sam ja i da nema problem šta će mediji napisati, taj će imati petlju da stane pored mene i ja ću imati pravo da kažem da je to moj partner. Do tada, ja više od klinca princa praviti neću.

Posle ovog opisa, da li je realno da takav muškarac postoji?

- Ljudi se plaše da stanu pored mene. Mediji svašta pišu o meni na dnevnom nivou, i na primer, jedan partner u to veruje. I sad, ja njemu moram, a ja sam žena koja ima 46 godina, stvarno nemam snage da ja njemu objašnjavam da je sve to šoubiznis i da to sve mora tako. Ja nemam snage za to. Veruj u sve što je napisano i prihvati me takvu kakvu jesam, sa svim tim prtljagom. Ja sam teška žena. Ko to bude mogao da spoji u jedno i da me prihvati takvu kakva jesam, njega ću promovisati pred vama. Neka se javi neki hrabri. Svi bi da vole, ali iz nekakve senke, a ja nisam žena iz senke. Mene kad voliš, valjda se to pokazuje javno.

Kako bi trebao neki muškarac da ti priđe, a da bi tebi privukao pažnju?

- Isto kao i svakoj ženi. Najnormalnije. Za početak da mi priđe. Ljudi misle da sam ja komplikovana žena, a ja želim isto što i svaka druga žena. Čak i manje.

Srbi su poludeli za aplikacijom "temu". Jesi li i ti poklekla i nešto poručila?

- Ja sam na nekim drugim aplikacijama, malo ubitačnijim za budžet. To mi je porok. Sve što zaradim, ja potrošim u humanitarne svrhe. To mi je postao fetiš. Ne prođe dan, a da na internetu ne gledam kome bi mogla da pomognem, da li su to deca ili životinje ili da kupim neku krpu, cipelu ili tašnu. Čuvati pare je totalna budalaština. Čemu pare, ako ih ja sa sobom poneti neću? Moja majka je pre pet godina izgubila život. Ona je bila štedljiva, nije volela sebi ništa skupo da kupi. Samo je na mene trošila parice. Uvek je kupovala za kuću. Kada je umrla, ta kuća je ostala. U tu kuću više nikada nisam ušla. Stoji i dalje zaključana kako je ostavljena tog 3. marta. Sve materijalno je ostalo u toj kući. Trošite pare na krpe, to je bolje od seksa.

