"IMA UROĐENI POREMEĆAJ, O TOME SE JAKO MALO PRIČA" Ivana Selakov progovorila o ćerki: Ona stvarno ima veliki problem!

Pevačica Ivana Selakov 2018. godine dobila je ćerku Krunu sa svojim izabranikom Peđom Mirkovićem.

Kruna je pevačicina najveća ljubav i ponos, ali ne krije da ume da bude i stroga kada je to potrebno.

- U nekim stvarima sam stvarno stroga... Najviše sam stroga oko hrane. Naša ćerka ima neki poremećaj ishrane, urođeni, o tome se jako malo zna u našoj zemlji. Više postoje neki članci na engleskom jeziku koje sam ja čitala, ona je veliki izbirač - rekla je pevačica svojevremeno u emisiji "Premijera - vikend specijal" i dodala:

- Ona stvarno ima veliki problem, tj. mi. Najviše se svađamo oko hrane. Sve ostalo pada u drugi plan, svađamo se i natežemo da išta unese u sebe. Sve ostalo je okej kod nje.

Inače, Ivana je jednom prilikom otkrila zbog čega se nije udala za dugogodišnjeg partnera

- Upoznali smo se preko Fejsbuka, 2008. godine. Dobila sam podršku od Peđe, zaintrigirala me je njegova profilna slika. Mesecima smo se dopisivali. Kada smo se upoznali uživo, do dana današnjeg smo zajedno. Sve funkcioniše kako treba. Papira neće biti i što bi sad menjali kad smo sve uradili, najbitniju stvar smo uradili, imamo dete. Nema potrebe niti imam sad neku želju da to organizujem imam sad neke potpuno druge prioritete, dobro nam je, funkcionišemo, obeležili smo 15 godina zajedničkog života, mislim da je to jedan ozbiljan staž sa papirom ili bez, tako da u današnje vreme je uspeh i 15 godina opstati sa zajedno - ispričala je nedavno Ivana za Grand.

