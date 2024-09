"CRVENI PEČATI PO GRUDIMA, STOMAKU..." Niko nije znao da je Ema Radujko prolazila kroz pakao, imala je veliki zdravstveni problerm

Pevačica Ema Radujko, svojevremeno je otvoreno govoroila o velikom problemu, zbog kog je prošla kroz pakao.

- Prošle godine sam bila pod tolikim stresom, da sam dobila jednu kožnu bolest, pitriazis rozea se zove. Jedno osam meseci nisam mogla da izlečim to. To je bilo svuda po telu, pečati oko glave, oko kose, rekli su mi da može kosa da mi opadne. Imala sam po grudima, po stomaku, to je bilo crveno, peče, izgleda kao psorijaza, imaš po celom telu - rekla je Ema.

- Nisam uspela ovde da izlečim, bilo je užasno, bilo mi je teško da prihvatim sebe takvu. Okidač je bio period odrastanja, dosta sam radila, bila sam i u jednom odnosu... Jako sam emotivna, teško podnosim razilaženje, rastanke... Previše sam shvatala stvari lično. Telo je htelo da izađe iz moje kože, koliko sam bila pod stresom - zaključila je za emisiju "Why So Serious?", a težak period sa pomenutom bolešću je sada iza nje.

Inače, mlada pevačica ne prestaje da izaziva komentare od svog pojavljivanja na javnoj sceni, a nedavno je ušla i u sukob sa kolegom Ljubom Perućiom, koji je javno istakao da ne može da veruje da ljudi plaćaju da slušaju njeno pevanje.

