EVO KOLIKA JE PENZIJA NADE OBRIĆ: Ostaćete u čudu kad vidite koja cifra je u pitanju

Pevačica Nada Obrić nedavno je otvorila dušu i progovorila o karijeri i novcu, ali i tom prilikom priznala kolika joj je penzija.

– Ja sam dobitnik svih mogućih postojećih nagrada, u statusu sam istaknutog umetnika, dobila sam i nagradu za životno delo, pre dva dana i nacionalno priznanje, a da ne govorim o ostalim nagradama. Ja nemam nacionalnu penziju, imam priznanje, ali ne i penziju. Jedno vreme su skroz isključili mogućnost za dobijanje te penzije, sad je to ponovo uvedeno i širok je spektar ljudi koji treba da dobije nacionalnu penziju. Od svih priznanja imam ličnu satisfakciju- rekla je Nada i otkrila kolika joj je penzija.

– Negde ja krivim same nas zato što nemamo nacionalnu penziju. Četrnaest godina sam radila u opštini u Bosni i Hercegovini, vodila sam salon, ne znam koliko je ukusno da pričam kolika mi je penzija, imam 16.000 i nešto. Kad sam napunila 65 godina, u Bosni sam dobila 40 evra penziju, sad je to 51 evra, a ovde u Srbiji sam dobila 12.000 dinara u startu i sad je to 16 hiljada. Da moram da živim samo od te penzije, ne znam kako bih, ali imam srećom decu koja mi pomažu“ – rekla je pevačica nedavno za domaće medije.

Obezbedila sebi grobno mesto

Posle četiri operacije karcinoma, od kojih je prvu imala 1999. godine, do poslednje u junu 2020. godine, bliske susrete sa ovim ozbiljnim zdravstvenim problemom Nada Obrić opisuje kao borbu u ringu.

Pevačica je nedavno istakla da je sada dobro i da je sebi obezbedila grobno mesto.

- Naravno da jesam, i naravno da imam obezbeđeno grobno mesto. Znam gde ću da odem i zato se ne sekiram. Grobno mesto je u Beogradu, na Bežanijskoj kosi s mojim mužem sa kojim imam decu - rekla je Nada za i dodala:

- Kad sam rekla da znam gde ću da odem i da se ne sekiram je baš zato što sam jednom otplovila tamo gde ću da odem i kada sam došla sebi i videla koliko je meni tamo bilo lepo, bila sam pretužna što sam se vratila. Hoću da idem ponovo. Tako da znam da je meni Bog obezbedio to lepo mesto.

