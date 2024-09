TRUDNA MILICA VELIČKOVIĆ SE OGLASILA! Raskinula sa Terzom tri dana nakon što je ušao u "Elitu": On i ja smo se dogovorili...

Trudna Milica Veličković, bivša rijaliti učesnica, stavila je tačku na vezu sa sa Borislavom Terzićem Terzom, kog je zavolela u protekloj sezoni "Elite" i sa kojim čeka bebu.

Terza je tokom sinoćne žurke u Beloj kući poslao srce cimerki Sofiji Janićijević, a iako se trudio da sakrije to od kamera, u tome nije uspeo. Milica je sada, prvi put, progovorila o raskidu.

- Desilo se da sam ustala jutros i da mi je podrška poslala snimak. Oni to prate, ja verovatno to ne bih ni videla. Nisam očekivala ovakve scene posle tri dana. Ako očekujem nešto očekujem za tri meseca kad ljudi zaborave gde su i šta imaju. Videla sam da se sakrio u mrtav ugao da bi poslao srce. Devojka da to nije rekla ja to ne bih ne videla. Ona je rekla mojoj drugarici Teodori Delić, koja na to nikako nije reagovala. Dobijam i druge klipove, kako su se naveli za Miss i Mistera - govorila je Milica, pa progovorila o raskidu:

- Povredilo me je mnogo jer nije razmišljao kako sam dok to gledam kod kuće. On i ja smo se dogovorili, rekla sam mu da nema sedenja sa ženskim rodom, nikakva doza flerta, ne treba mi priča da on mene vara. Ja da sam htela abortirala bih u maju i ušla u osmicu, ne želim trudna da se blamiram. Ovo je treći dan rijalitija, a ja imam pet naslova da on flertuje i to sa adekvatnim snimcima - dodala je Veličkovićeva.

- Ja nju ne krivim, meni je ta devojka i lepa, barem mu to nije blam. Ne možeš da se zezaš sa najlepšom devojkom u kući, šalješ srce, pa da kažeš da si se sprdao. Danas kad ga je navela za izbor za Mistera, vidim da je spremna da zaigra igru. Vidim da se domunđavaju, tako da me ne bi čudilo da bude sa njom jer je prošlo tek tri dana. Videćemo šta će ona da odluči, mota se oko Gastoza, Karića... Ne vidim da se uhvatila za nebitnijeg - govorila je Milica.

