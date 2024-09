- Vi najbolje znate, znamo i svi mi ali ja sam nekako to potpuno osvestio koliko ima bolesnih kada sam prošao tri zemlje peške. Srbiju, Makedoniju i Grčku. Ja sam se sreo sa preko 800 ljudi na tom putu, jer sam poneo ikonice koje sam delio, i velika većina ako ne skoro 95 posto su ljudi koji su bolesni, oni, ili supružnici ili neko od dece. To je tolika epidemija, najviše sam nailazio na onkološke bolesnike i multiplaskleroza. Nekako smo razgovarali, molili se, plakao sam i sa roditeljima koji su izgubili decu. Ja sam počeo put da prikupim sredstva za onkologiju u Beogradu, dečiju i nailazim na čoveka, neko bi rekao slučajno koji mi ide u susret i plače. Kaže: ja sam pre par godina na toj klinici izgubio dete. Neko bi rekao da su to tužni trenuci ali kada se izađe sa tog puta oseti se ta radosna tuga, da ipak ima nade. U razgovoru sa tim roditeljima koji su doživeli najgore što čovek može da doživi, da izgubi dete, u njima se vidi ta doza ljubavi i nade da ipak nije sve to gotovo i da Bog da uvek milost kada su najteže situacije. To mi je davalo mnogo snage, kada vidim ljude, put mi je bio mnogo lakši. Osećao sam se kao da letim i svakome bi poručio da krene na neki svoj put, da se žrtvuje za nekog jer bogat si onoliko koliko daš, rekao je Nikola koga su u bolnici dočekali direktor UKC prof. Dr Zoran Perišić, mnogi doktori među kojima je i Dr Aleksandar Nikolić sa Klinike sa anesteziju čiji slučajni susret sa Nikolom je doveo do odluke da on prikuplja novac za ovaj aparat za UKC Niš.