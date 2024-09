- Prošle sezone su svi govorili da sam folirant i da ne volim Janjuša, a sad da ga volim i da ga čekam. Šta je sad problem? Mene to više ne interesuje. Ja sam govorila kad me je interesovalo, do pre dva dana. Nisam mogla da povučem crtu. Mateja i ja smo se posvađali, videla sam da mi fali, da gledam gde je i razmišljala sam da li ćemo opet da pričamo. Pomirili smo se i ta osoba mi više nije pala na pamet. Nešto me je preseklo, govorim iskreno - dodala je Aneli.