- Rekao bih da je to uspeh svih nas, naravno Bojane i mene kroz fondaciju "Porodica" ali naravno i celog naroda koji je učestvovao u ovoj misiji. Nekako jedni bez drugih nikako ne bismo mogli da uradimo to. Ja sam samo neki čovek koji je izvršio to, ali mi je mnogo značila podrška, prvenstveno moje porodice, ljudi, tako da smo učinili jednu divnu stvar. Bili smo u Nišu, tamo su nas divno ugostili, i eto, odneli smo prvu donaciju u Klinički centar u Nišu. Tako da smo i te kako radosni, a sada čekamo da stigne aparat mikroskop za Beograd. Mnogo više je sredstava prikupljeno nego što smo očekivali, tako da razmatramo kojoj još klinici možemo da pomognemo.

- To je zaista bila velika misija. Ljudi me često pitaju da li je ta ideja došla odjednom, ali ne, Nikola je to planirao par godina, a kod njega se zna da kada nešto naumi, da to i ostvari. Meni je drago zbog toga, naravno da smo jako ponosni, bili smo mu i podrška, ali je zasluga na kraju dana ipak njegova. Bez njega možda ne bi došlo ni do ideje, a kamoli izvršenja, koje nije bilo nimalo lako, dok je naš zadatak ipak bio nešto lakši.