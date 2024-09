- Zakopao me je, bager me nije mogao otkopati. To svi znaju, interno, ma svi novinari. Mi smo bili kućni prijatelji. On je meni kao devojčici dodeljen od "Granda". Mi smo godinama radili zajedno i to je mnogo zarađenih para. Prelomila sam za doček 2022. godine. Rekla sam: "Radmila, nećeš više ovako raditi!" Pa, pevaću i u šatoru ponovo, ako treba. Sve je za ljude, na kraju krajeva ko dolazi pod šatore, pa ljudi.