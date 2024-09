- Ja sam prezadovoljna, svi su oduševljeni, suprug je ponosan, kolege su me pohvalile. Ovo je prvi put da vodim lajv, nikad do sada nisam imala in-ear. Normalno da sam imala tremu, to je uživo, greška ode i to je to. Vrlo brzo me pustila ta trema, posle četvrtog sam zaboravila na sve što može biti pogrešno. Sve je super teklo i išlo u dobrom pravcu - započela je razgovor Milica, pa otkrila da nije pročitala loše komentare na račun njenog vođenja, u odnosu na one na koje smo mi naišli.