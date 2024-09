- Prija mi kada me nazivaju nazgodnijom bakom, lep je osećaj. Ne trudim se, nego se samo dobro osećam, a vi, mediji, to primetite i stavite lep naslov, što me obraduje. Nije meni čudno što sam baka. Čim sam uzela Miju, pošto je ona bila prva, odmah sam joj govorila: "Ljubi te baka". Sada me već zovu "bakaća". Mija i ja imamo poseban odnos... Pitala me je pre neki dan gde sam krenula, a kada sam joj rekla: "A, šta ti misliš?". Tada je u šali povikala: "Ideš u šoping!".