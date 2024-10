Odnos Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze je glavna tema u Beloj kući. Oni su se trudili da svoje poljupce sakriju od kamera, ali im to nije pošlo za rukom. Terzina trudna verenica, Milica Veličković, objavila je snimak njihovog poljupca i nazvala je oca svog deteta monstrumom.



- Nije mu to trebalo, ali šta da radimo. Ona meni bukvalno pošalje snimak šta je uradio i u nekim momentima je u fazonu da još ne želi da ga pusti, a u nekom kao da će krvi da mu se napije. Svakako čeka njegovo dete i mi ćemo ga prihvatiti naravno šta god on bude radio, ja ću ostati sa njom u kontaktu, a kako će njih dvoje da funkcionišu to ćemo tek videti - rekao je Terzin brat u emisiji "Pitam za druga".