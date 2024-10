Ekipa Kurira posetila je mesto gde se dogodio incident. Otišli smo i do kuće u kojoj živi čovek koji se sukobio s treperom, ali niko nam nije otvarao vrata.

Porazgovarali smo s komšijom M. D., koji zbog sopstvene bezbednosti nije želeo da se objavljuju njegova fotografija i puno ime i prezime. On tvrdi da ono što je ispričao Desingerica nije istina. Pokazao nam je i snimak sa sigurnosnih kamera, ali nije dozvolio da ga objavimo.

Na snimcima se vidi da su se automobili normalno kretali ulicom, a D. R. je izašao iz dvorišta da iznese kolica puna pokošene trave. U tom trenutku on stoji i čeka da automobili prođu. Kad je video da ni sa leve ni sa desne strane nema vozila, krenuo je s kolicima da pređe ulicu i u momentu kada dolazi do bele linije na sredini puta na snimku se vidi kako Desingerica munjevitom brzinom nailazi svojim autom. U tom momentu D. R. pravi nekoliko koraka, a iz kolica ispada trava. Sledeći momenat je onaj kada Despić izlazi iz auta i udara čoveka.



- Komšija je odmah prijavio slučaj policiji, a ovaj mu je pretio da će poslati njegove ljude da mu zapale kuću. Hteo je da ga zgazi kolima. Logično bi bilo da je taj Desingerica njega pustio da prođe kad ga je video nasred puta. Čovek je bio na pola puta, nije znao šta će u trenutku, pa je povukao kolica i trava je završila na zadnjem točku automobila. Istripovao je da je naš komšija hteo da mu slomi auto. Da čovek nije stao, ovaj bi ga pokupio. Desingerica je izašao iz kola i krenuo da ga bije - tvrdi komšija i nastavlja:

- Njegova žena je iz auta izašla posle tri-četiri minuta, tek kad je porodica komšije izašla. Ja sam došao čim sam video šta se dešava. Prišao sam kolima, a on je komšiju D. već držao za revere. Nakon toga je izašao sin čoveka i pitao ga zašto napada nekoga ko je stariji od njega. Desingerica je potom krenuo na njega, uleteo u njihovo dvorište, a onda mu sin D. R. nije ostao dužan. Najgore od svega je što ga je žena, umesto da smiri situaciju, huškala da nastavi s cirkusom, da se tuče s ljudima. Objavio je snimak u kom objašnjava šta se desilo, a vidi se i njegova žena, kojoj ništa ne fali. Nju niko pipnuo nije, osim ako je u tom huškanju neko slučajno nije zakačio. Povrede nisu bile vidljive, a on je rekao da joj je pocepana usna. Komšija je čak i razmišljao da li da slučaj prijavi policiji, ali rekli smo mu da to mora da uradi. Ko zna s kim se taj mali petlja, zato i ja ne želim da izlazim javno i dajem vam snimke sa svoje kuće - rekao je na kraju komšija. M. D.