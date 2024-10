- Naravno da ne može da ti bude super, ali nije smak sveta. Bože moj, ljudi se posle 10 godina braka razilaze, a ne posle tri meseca veze. To su sve normalne životne stvari, samo ja to do sada nikad nisam iznosila u javnost. Ne mogu da budem sjajno i bajno, ali opet život ide dalje. Niko nikoga tu nije prevario, povredio. Mi smo se stvarno rastali na maksimalno lep način - rekla je ona za "IDJ TV" tada.