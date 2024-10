- Ma naši odnosi su bili loši dok smo bili tamo debili, kad smo izašli bilo je sve ok i sam je pričao da me obožavaju. Ovo što je uradio i naštetio ovom detetu je bruka i sramota, a koliko je plakao za mnom i sve, baš me zanima šta će mu poslati za rođendan - odgovorila je Milica, a onda je tetka do kraja raskrinkala Terzu i njegove laži: