Kilibarda je u više navrata istakla da joj je upravo on najveća podrška.

- Pobedila sam svoje psihičke probleme. Tri godine je trajalo moje raspadanje do najsitnijih komada. Sve me je bolelo, jer nisam bila ono što su drugi očekivali od mene - domaćica i majka. Bez njega ne bih tako lagano prošla kroz težak period za nama. Za godinu dana, provela sam s njim više vremena i doživela razmena više nego sa bilo kojim bivšim partnerom u dužim vezama. Samim tim, sve je brže isplivalo na površinu, i lepo i ružno. I znala sam da će, ako pregrmimo prvih par meseci karantina, to biti jedna lepa stabilna veza - rekla je Kilibarda nedavno za domaće medije i dodala: