- Ja se svaki put pitam gde sam ja pogrešila i mislim da nisam ni u čemu pogrešila. Pogrešila sam samo u izboru partnera. I da se zaljubiš, nemaš opravdanje, nismo životinje. To se desilo jako brzo. Mi smo napravili to dete, ja sam zadržala jer sam smatrala da je dete napravljeno iz ljubavi - poručila je Veličkovićeva i dodala:

- Jedini razlog zbog kojeg je on ušao u rijaliti je zbog novca. To je jedini razlog. Nisam preterano bila za to. Mi smo bili super, odnos nam je bio savršen od moje trudnoće do njegovog odlaska u rijaliti. Ja još ne verujem da je to istina - rekla je Milica u ''Magazinu In''.