- Imali smo svađice, ali ne kao one u rijalitiju. On nije ostavio mene, već to dete, jer joj je već presudio da živi u zajednici bez oca. Drago mi je da ne moram da objašnjavam ljudima sve, imam dokaze za demant. Nemam šta da dokazujem kakav je bio naš odnos, on može da se pere do sutra. Meni je to sve bolesno, da sam na njegovom mestu, stavila bih kapuljaču na glavu. Koji je on otac? Ono foliranje, one suze, pa smejanje. Mom detetu takav otac ne treba. Bolje da ga nema, nego da ga ima - rekla je Milica.