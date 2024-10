Naime, na televiziji Kurir voditelj je upitao je da li smatraju je istina da je Aličić jedno veče dobio bakšiš od neverovatnih 25.000 evra, i da je to najveći iznos koji je ikada dobio.,

– To je bilo u Berlinu. Bio je neki sunet. Ja sam pevao pesmu „Njen oproštaj“. Jedan gospodin kome sam zaboravio ime davao je 500 po 500 evra i na kraju se nakupio taj iznos. Naravno nisam to ja sve uzeo, već sam podelio sa kolegama. To je najveći bakšiš koji sam u životu dobio.