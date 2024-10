- Žalosno je što je to rešeno posle 23 godine onako kako sam ja priložila. Žalosno je što mi se porodica rasturila, tolika mržnja, gnev, to su jako gadne porodične stvari koje ja nikada nikome ne bih preporučila . Prvo, kakav god da je roditelj, ne treba nikada da se odreknemo svojih roditelja, ta žena je deset godina ležala nepokretna u krevetu, ta žena se borila, ta žena je stvorila nas tri ćerke, njih dve su se odrekle nje...Ja sam se posle 23 godine vratila u tu kuću baš iz tih razloga, renoviram je iz korena, oživljavam tu kuću, šta da vam kažem... - pričala je Goca gostujući na Red Tv.

- Jedan peh mi se dogodio u 17. godini, pa sam odustala od škole u trećoj godini, htela sam da budem babica. Sama sam delila to sa sobom. Muž nije znao, to sam sama sa sobom u to vreme prebrodila. Kasnije je Teodora saznala, znale su moje sestre, a ne roditelji. U Višegradskoj sam učila. Ne volim da pričam o tome, stres sam imala i nisam mogla više da učim ni idem u školu - govorila je Goca u intervjuu za Hype u kom je otkrila da je bila silovana i da je malo ljudi znalo za to.