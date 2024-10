Iako to inače ne radi, ona je sada na svom Instagram profilu podelila je komentar koji je dobila, pa se obratila javnosti.

- Imamo mnogo takvih ljudi. Instagram je odavno klozetska šolja koja je igralište za unesrećene, bolesne, zle, ljubomorne, zavidne i zarobljene u sopstvenom malom životu - pojave. Ništa novo nisam rekla, svi to znamo. To je mali uzrok velikog broja neregistrovanih umobolnika, ono što me frapira je broj istih - napisala je ona.