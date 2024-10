- Posle albuma „Babaroga“ napravila sam pauzu od godinu i po dana. Znala sam da želim nešto drugo, zrelije i temeljnije, i odlučila sam da odem do Marine i Fute. Tako je inače i krenula naša saradnja. Kakva slučajnost! Kad sam se pojavila kod njih, rekli su mi ne samo da imaju jednu pesmu za mene već čitav album! Sve te kompozicije, „Šta je to u tvojim venama“, „Ustani, budi se“, „Popij me kao lek“, „Oprosti mi suze“, „Mesec, nebo, zvezdice“ i druge, našle su se na toj kaseti - priča Ceca.