- Ne interesuje me šta ko radi, šta ko peva i šta ko priča. Zanimaju me samo dobronamerni ljudi i moja publika. Oni koji mene prozivaju u najružnijem kontekstu nisu ljudi. Ono što sam ja uradila za 55 godina ne zaslužuje da me povezujete sa marginalcima i pevaljkama - istakla je pevačica.