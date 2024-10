Nakon što su mediji došli u posed šokantnim prepiskama trudne Milice Veselinović i Terzinog brata Miloša , gde on traži od nje da vraća njegove dugove, oglasila se i ona .

- Zato si tu gde jesi. Brat njegov bolesnik, ako i on očekuje da ću da vraćam novac liku koji me je prevario trudnu, dok me oni nisu nijednom nazvali otkad se sve ovo dešava! Sa pretnjama da će mi oduzeti prazne kartice - poručila je Milica putem Instagrama.