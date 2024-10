- Školovanje u oblasti muzike zahteva veliku posvećenost. Iza mene su godine rada, učenja, sati vežbanja klavira i neprospavanih noći tokom ispitnih rokova. Uspeh je prirodna posledica takvog truda. Proces pisanja master rada bio je zahtevan, ali i veoma inspirativan, jer mi je pružio priliku da dublje istražim temu filmske muzike, koja me posebno zanima. U muzici, međutim, proces učenja i usavršavanja je neprekidan – to je put koji traje čitav život.

- Kao osoba koja gradi svoj profesionalni put, izuzetno cenim samostalnost u radu. Tome me je naučio moj otac. Pošto je upravo on ceo svoj muzički opus sam izgradio, mene takođe tome uči. To je kod njega imperativ, da za sve što hoću izborim se sama, a on je uvek tu da mi pomogne ukoliko mi je potrebno i da me podrži, što mi mnogo znači.