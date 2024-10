U Loznici, u naselju Klupci, nalazi se porodična kuća pevača Dragana Kojića Kebe, koju je, kako su rekle njegove prve komšije, prodao pre nekoliko meseci.

Dragan Kojić Keba je, kako kažu komšije kuću, jedan period ustupio i jednoj gospođi sa decom, a onda je, doneo odluku da je proda. Prve komšije su otkrile da je Keba u svoj kraj dolazio mnogo češće dok nije odlučio da proda kuću.

- Godinama je on to davao, nije izdavao - rekao nam je prvi Kebin komšija, a onda se umešala i komšinica:

- Nije izdavo za kiriju, dao je komšinici jednoj, koja se rastala od muža, da žive tu. Sa decom da živi tu bez dinara, sa sve stvarima.

Komšije su nam otkrile i kakav je Keba bio kada je dolazio u rodno mesto.

- Ostao je prizeman. Dok je bila kuća na ćošku njegova, on dođe sa decom, sa komšijama uvek. On je skoro kuću prodao, pre par meseci. Dolazio je tu sa ženom, sa decom. Dok je Taša bila tu, dolazila je, ona je u Americi, kao što znate, živi tamo godinama, ali je dolazio sin, on, žena. Išli su često u Tršić pa tu dođu, prespavaju, odu do Tršića, prošetaju. Ali uvek rado sa komšijama, nemam reči - rekla je komšinica.

Komšije koje ga poznaju već dugi niz godina kažu da su mogli da pretpostave da će postati ovako dobar pevač.

- Videlo se po njemu. Imao je 11 godina kad je svirao kod mog devera krštenje. I baš je tada bubnjeve svirao. Bio je dobar dečko, normalan dečko.

Keba je u porodičnoj kući živeo sa mamom i sestrama, ali kada se odselio u Beogard kako kaže njegov prijatelj, brinuo je o majci.

- On je moj školski drug i prijatelj. Nas dvojica smo sve vreme bili zajedno u školskoj klupi i družili smo se, a i naši roditelji su bili prijatelji. Što se tiče Dragana, on je uvek bio društven, kada smo se igrali lopte voleo je da brani, ali voleo je da peva. Imao je neke aspiracije po tom osnovu. Kasnije, ja sam otišao u gimnaziju, a on u srednju školu u Zvornik, jer tada nije bilo srednje škole kod nas, onda je on već počeo malo više da se angažuje oko pevanja - rekao je Kebin školski drug i prijatelj.

- Njegova majka Dobrija je bila veliki prijatelj mojoj porodici. Borila se, radila je u distribuciji, imao je i dedu Branka koji ga je mnogo voleo, ali imao je i oca bez obzira što su oni bili razdvojeni. Otac je bio jedan gospodin čovek koji je poklanjao pažnju.

Kebin prijatelj rekao je da je pevač veoma mio i drag.

- Mio je i drag i neposredan je prema ljudima i družio se. Mi smo dosta vremena provodili zajedno svi družeći se i to je ostalo kod njega i dan-danas. Vidite da njega mnogi ljudi vole. Druga je stvar to što mi moramo biti svesni da ne mogu svi, da postoji mnogo zavisti i svega u našem društvu, tokom vremena se to pojavljuje, ali, on je jedan jako divan čovek, prema meni je okej. Njegova mama pokojna Dobrija je živela tu, iza moje kancelarije i ona ujutru prođe tu pored mene, uvek se javi, a on me je zamolio, ako treba nešto, i ako nije tu sestra Ljilja da pomogne, onda da ja sa majkom i kontaktiram. Ona se meni javi, pošto je bila i prijateljica moje pokojne mame, onda je to bilo porodično... - ispričao je Kebin prijatelj u "Metar moga sela", koji je rekao i kako je pevač podneo majčin odlazak.

- Da vam kažem, veoma teško. Ja znam, kad se to dogodilo, on je veoma teško to podneo, upravo zbog svojih obaveza koje je imao u Beogradu, i putovanja, i nastupi, i tako dalje pa nije mogao u većoj meri da posveti pažnju, ali, kažem vam, preko sestara, preko prijatelja, svi smo mi bili tu da je pogledamo, a ona je bila jako razumna žena, koja nije opterećivala nikoga, a pogotovo Dragana, jer znala je i razumela sve te odnose.

Prijatelj se osvrnuo i na Kebin brak sa suprugom Oljom i istakao:

- Meni je drago što ima divnu supugu Olju. To je jedna osoba koja je jaka žena i pametna, a s druge strane uspeo je i pored svih nedaća koje se javljaju da sačuva svoju porodicu.

