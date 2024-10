- Možda sam samo, ne mogu čak da kažem ni da sam pogrešno birala, nego se ljudi menjaju. Ja sam se promenila, moj suprug se promenio, moj život je dobio jedan čudan pravac i zamah, gde je bilo teško pratiti me i razumeti. Ne krivim ga, mene je teško pratiti. Možda je i bolje bilo što sam sama. Ja sam Duška mnogo, mnogo volela, ali mislim da to nije opstalo zato što on nije mene voleo na pravi način i to je okej. Ustvari, nije mogao da mi pruži količinu ljubavi i da me voli na način koji je potreban ženi kao što sam ja. Ali ja ga ne krivim - zaključila je Karleuša za "Exkliziv".