Brankica Janjićević ne krije da ju je ćerka Sofija duboko razočarala ušavši u vezu sa tada zauzetim Terzom, jer je majci pre ulaska u "Elitu" obećala da u rijalitiju neće imati ljubavne avanture.

- Ja više ne gledam jer se nerviram puno. Jedino Sofija ima moju podršku kao moja ćerka, ali vezu sa Terzom ne podržavam uopšte. Kada je ušla, bio je dogovor:"Nemoj slučajno da bilo sa kim budeš u vezi". Obećala je da neće. To obećanje je prekršila, vidite i sami. Jako sam ljuta na nju, a to ćemo nas dve da rešimo kad bude izašla - počinje priču Brankica.

Sofija ubrzo ulazi u emotivnu vezu sa tada zauzetim, verenim Terzom, koji zbog nje odlučuje da ostavi trudnu Milicu Veličković. Rasplet čitave priče poprima ogromne razmere i van rijalitija, a Brankica, Sofijina majka, ubrzo počinje da doživljava brojne neprijatnosti koje su kulminirale onda kada je Milica došla do njenog broja telefona, koji je obelodanila javno, putem društvenih mreža.

- Milica je Sofijinim poslovnim partnerima poruke, tražila je informacije o Sofiji, ne znate koji je to pritisak. Zovu me njeni poslovni partneri, to je roba iz Turske, Makedonije, tu su Albanci, Turci, oni ne gledaju, ne znaju o čemu se radi... Na kraju, ona nalazi neku golotinju, neke slike što na njima moje dete nije, priča da se Sofija drogira, da je k*rvetina... Nisam odgovarala ni na jednu Miličinu poruku. Na kraju, više nije mogla da izdrži, skinula je moj broj telefona sa APR-a i podelila ga javno. Niko mi nije kupio salon, ni Sofijin dečko, niti bilo ko na svetu, iznajmila sam lokal i držim ga sama. "Sofijin dečko kupio lokal, on je šiptar", priča svakakve budalaštine koje nisu istina - u dahu priča gospođa Janićijević.

Da je vrag odneo šalu shvatila je onda kada je napadnuta usred Beograda, po mraku, zbog čega je bila prinuđena da se obrati nadležnim organima, a ponovo je u sve, direktno ili indirektno, umešana Milica.

- Skinula je broj sa APR-a, stavila na svoj profil moj broj telefona. Poslaću vam sve gadosti koje mi je pisala... Trudna Milica, pa je napada porodica kao?! Niko je od naših nije napao niti izneo o njoj, jer ja ne poznajem devojku. Sve sam skrinšotovala, sve ću vam poslati. Svi njeni su uzeli broj telefona, dva dana mi je 24 sata zvonio telefon, ujutro, uveče, ne mogu to da vam opišem. Treći dan sam htela da to prijavim policiji, pisala mi je svakakve grozote. Trećeg dana imala sam dva poziva, nisam se javljala, počnem da se tresem, nerviram se. Ugrožen mi je posao, jer ne znam da li me zove neko od Miličinih budala ili njenih fanova. NIsam se javljala dva dana, treći dan sam imala dva poziva samo ujutru, reko hvala Bogu, otkačila se od mene. Radila sam, uveče sam uzela đubre da bacim, ušla u uličicu i videla sam čoveka sa tamnim naočarima i kačketom... Povukao me je za kosu, poeo da me čupa i rekao:"Ne smeš da prijaviš trudnu Milicu, ako prijaviš ubiću te". Verujte mi, ja se tresem, pod lekovima sam. Ništa ne lažem! Jedino mi je krivo što nema kamera tu gde me je čovek napao, da skinem to i to da pokažem. Uzimam sve to, odlazim u policiju i prijavljujem, ispričam sve, zvala sam advokaticu. Reko:"Bolje da prijavim, ako mi se nešto desi, da znaju". Da li je to ona poslala ili neko od njenih fanatika, ja to ne znam. Prijavila sam, dala sve slike, telefon dajem devojci iz policije i u tom trenutku stiže poruka od Milice... Uzimam telefon, vračam se u salon, nije prošlo sat vremena, svašta stiže od poruka. Od tada više ništa. Pišu mi:"Droljetino, šta si rodila"... Policija sve ima.

Smatra da nije dužna da trpi torturu od strane trudne Milice.

- Niko Milicu nije dirao, nema niko pravo da mi ruši red i da me uznemirava. Posao mi trpi. Takođe, kad je Sofija ušla u vezu sa Terzom, počelo je zvanje nekih brojeva telefona, zakažu mi po 3-4 termina i niko ne dođe, ne pojavi se. Od polovine septembra krenulo je tako. Meni je žao trudne žene, ali ja nisam kriva. Ja ne podržavam to, Sofijinu i Terzinu vezu, ja ne ugrožavam nju.

Na pitanje da li smatra da su uvrede o Milici, koje su se našle na Sofijinom profilu, okidač za ovakve Miličine reakcije, Sofijina mama kaže:

- Ne znam ko vodi Sofijin profil. Ja nisam želela da ona uđe, pa ga meni nije ni ostavila. Sofiji ovo ne treba u životu, šta će njoj to. Šta ja mogu devojci koja ima 27 godina da zabranim, baš ništa! Rekla sam joj da ni slučajno ne ulazi u vezu ni sa kim tamo... Zašto bi tu morala da nađe ljubav svog života, pored tolikog Beograda i tolike Srbije? Rekla sam da imam posla i da mi ne pada na pamet da vodim njen profil, nije mi rekla kome je ostavila da joj vodi. Rekla sam joj da me ne meša. Nisam znala ni šta su fanovi, šta se dešava, ništa, a sad razumem.

Sofija je verenica

I dalje joj nije jasno kako je Sofija sebi mogla da dozvoli emotivnu vezu u rijalitiju, a naročito sa tada verenim Terzom.

- Tvrdila sam, mogla sam u glavu da stavim za moje dete, zato govorim - tražila sam da mi se zakune da to neće uraditi. Ona jeste vernica, ceo život je, od malih nogu, postila sa mnom. Ne treba raditi neke stvari, jer se sve vraća. Tako sam govorila jer sam mislila da nema šanse da to uradi. Uradila je, ali videće... Razočarana sam, ali šta ću, ne mogu da je ubijem, ona je moje dete.

Milicu je, kako je govorila, izrevoltirala Brankičina izjava da nije trebalo da Terzu pušta u rijaliti ako je već znala kakav je. Sofijina majka nam je sada i to objasnila.

- Da Sofija nije bila sa njim, vi znate kakav je Terza... Vidite da je malo nestabilan za tako te veze, brakove, decu... Tako sam ga procenila. Da moje dete nije bilo, bila bi neka druga devojka. Meni je baš žao što je baš moje dete sa njim. Svaku reč koju sam rekla, stojim iza nje - kaže Brankica za Pink.rs i dodaje:

- Ja ne vređam, vidite da se ni Sofija ne svađa niti vređa, mi nemamo takav rečnik. Kakve sam gadosti ja doživela od Milice, zar jedna majka, koja sutra treba da bude, takve reči da izgovara i piše, kao žena, prvo! "Raspala k*rvo", "matora k*rvetino", ma, katastrofa! Nisam je zvala, ko je ona?! Ja nju ne poznajem, nemam ništa sa njom. Ako moja ćerka igra u rijalitiju i ako je ona isto to igrala, je l' je zvao neko Milicinu mamu? Mi, roditelji, nismo umešani u to, Sofija je punoletna!

Želim da upoznam Medu kad izađe iz zatvora

Budući da o Sofiji kruže razne priče na društvenim mrežama vezano za njenu prošlost, život i rad u Makedoniji, bivše partnere i njihovu navodno kriminogenu prošlost, upitali smo Brankicu zna li ko je izvesni Meda, o kojem se toliko priča i piše na mrežama, a od Terzinog rođendana i čuvene torte šuška i unutar "Elite".

- U životu svom nisam čula za tog Medu, niti da je kupio salon! Ništa od toga nije istina. Meni je žao što neće da se oglasi, taj njen bivši dečko, Makedonac. On ne želi da se oglasi, da se razvlači po novinama. Žao mi je što neće da se oglasi, ali razumem ga, verovatno je malo ljut što se to desilo. Bože sačuvaj, mi svi radimo, imamo sve svoje, ne zavisimo ni od koga finansijski, a kamoli ne od njega. Imamo krov nad glavom, imamo sve, Sofija je jedinica, šta da kažem. Nema ona ništa ni sa kim da deli, sve što je naše, njoj ostaje - priča Brankica za Pink.rs i šaljivo dodaje:

- Volela bih i ja tog Medu da upoznam kad izađe iz zatvora, pošto se toliko priča o njemu. Baš da ga upoznam.

Na pitanje kako komentariše navode o Sofijinoj prošlosti u Makedoniji i pričama da je radila kao animir dama, kaže:

- Nema nikakve veze sa Makedonijom, jedino joj je dečko bio Makedonac. Radila je nameštaj, radila je ponekad sa mnom u salonu i to je to, kakvi noćni klubovi, katastrofa šta sve neću da čujem! Kada bi imao neko neki dokaz, ok, a da ja ne znam, ali moje dete je sa mnom bilo sve vreme.

Veliki bum svojevremno je izazvalo Sofijino obraćanje svojoj mami, kojoj je poručila da ništa ne brine, jer uskoro uzimaju još jednu nekretninu. I sama Brankica ne krije da je bila u šoku zbog te ćerkine izjave.

- Ne znam što je to rekla, rekla je tek da bi rekla! Sad je više ne poznajem. Ona nije ušla zbog nekretnine, mi imamo, ja na svoje ime, njen otac na svoje ime, to sve njoj ostaje. Gospode Bože, to je bilo katastrofa kad sam čula, danima sam se pitala šta znači to, da kaže tako. Ispada kao puka sirotinja, mukica - objašnjava ona.

Na samom kraju razgovora poručila nam je da Terzu ni na koji način ne želi da komentariše.

- Nemam šta da kažem. Ne podržavam to i ništa više.

