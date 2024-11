- Imala sam situaciju da mi je jedan momak rekao da smo se zabavljali. Skandal je izbio, kada mu nisam lupila šamar. Prišao mi je i pitao da li se sećam. Rekla sam Bože pa setila bih se valjda, a on meni uzvraća kako se ne sećaš. Bili smo u nekoj foto radnji u Smederevu, i čekala sam da se izrade fotografije dece i mene. Muhamed (partner) je bio ispred. Htela sam u jednom trenutku da izletim i kažem pomozi mi da se snađem sa ovim čovekom. Šta hoće on od mene? Kaže on meni kako se ne sećaš, šetali smo zajedno na Fontani. Mislim se možda sam šetala sa sestrom, pa se on negde uključio i dobacio. Došlo mi je da ga puknem pesnicom... bolesnik - rekla je pevačica.