To jeste pranje para. Sve zavisi koliko koji pevač ima nastupa u regionu i koliko vredi na tržištu. Ti kriminalci posluju otprilike tako što sa pevačem ugovore cenu 5.000 evra, a onda ga proda za 50.000 i sebi stavi u džep 45.000. S druge strane, na svadbama je veliko pranje para. Na primer, pevač prijavi da je dobio 20.000 evra, a dobio je 100.000 i ovaj koji ga finansira to prijavi kao trošak. Nije to samo pevanje... Na estradi se najbolje pere novac - rekao je tad za Kurir Marko Nicović, kriminolog.