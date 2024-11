- Kad sam boravio u Cirihu zbog posla, ispunio sam sebi jednu od želja, onako, što bi rekli, za opuštanje. Noću sam radio, danju spavao, pa smo napravili nekoliko dana pauze da se provedemo i obiđemo grad. Nekoliko drugara je bilo sa mnom, dogovorili smo se da odemo u javnu kuću i uživamo za sve pare. Te večeri sam imao odnose sa 12 devojaka. Kad sam ušao, nisam znao gde pre da pogledam! Pored mene leži crnka, brineta, crvenokosa, plavuše. Sve što sam mogao da zamislim! Ne zna čovek gde će pre! To mi je bila velika želja. Drugare nisam video celu noć, svi su bili po sobama. Tek ujutru smo se svi našli i krenuli u hotel u kom smo odseli - ispričao je Darko za Republiku svojevremeno.

- Pred jutro me je mnogo boleo kuk. Jedva sam se kretao od bolova, znate da sam imao nekoliko operacija posle saobraćajke. Raštimovao mi se kuk, a tek po dolasku u Srbiju mogao sam s doktorima da obavim pregled. Doktor me je pitao šta sam radio, morao sam da mu objasnim onako uvijeno. Čovek je samo počeo da se smeje, pogledao me je i rekao: "Darko, ajde vodi računa! Nemoj opet da te sastavljamo. U svemu moraš umereno" - prisetio se folker svojevremeno.