„Nisam, u finalu se našlo nas šestoro, trebalo je samo pobednik da dobije auto i album, a ostali ništa, međutim Saša Popović već pre finala odluči da svi pobeđujemo i svi dobijemo albume. Posle smo dobili turneju, danas smo ovde, sutra u Las Vegas, pa Florida… Pevali smo u ‘Navy Pier-u’ to je jedan specijalan objekat u Čikagu. Ima jedna anegdota, došli mi tamo, a Žika Jakšić kaže ‘kad bi ovi znali iz kakvog smo mi potoka došli’. Pre nas je tamo pevala Selin Dion, a pre nje Prins.“

„Dosta smo zarađivali, ali nismo imali gde da potrošimo, non-stop smo putovali i radili. Ja sam imao maniju sa cipelama, imao sam 300 pari cipela. Sećam se nekih „boss-ovih“ dubokih patika na aerodromu u Frankfurtu, koštale su 700 franaka, a ja sam te večero zaradio 400, nisam imao dovoljno, to je bila 2005. godina. Pozajmim 300 franaka i kupim ih, i moj otac ih dan-danas ih nosi kad ide u lov.“

„Bilo je svega, prodali smo pet domova sindikata (sadašnja MTS dvorana, prim. aut.), sećam se da sam dobio muške tange. Imao sam jednu sobu koja je bila puna lutaka i slika. Svako od nas je imao svoju poštu, morali smo da podižemo poštu i odgovaramo na pisma fanova i da šaljem svoje autograme. Čelnici ‘Granda’ rekli su nam da je to obavezno. Morali smo da se slikamo sa gostima posle nastupa, to je takođe bilo pod obavezno. Nije bilo ono da pobegneš ili da nećeš, morao si. Sve je bilo drugačije, prošlo je 20 godina ali drugačije je i u svetu i ovde. Ljudi su bili drugačiji.“

„Prvi rijaliti je bio pevački i to je okej, a ovaj drugi ne znam, ušao sam na mesec dana da pevam, ali sam ostao šest meseci. Ja sam dosta pozitivnog izvukao iz tog rijalitija. Dobio sam novu publiku, crtao sam po ceo dan. Crtao sam čačkalicom i svaki dan sam na papiru oslikavao svoje psihičko stanje. Bilo je tu anđeo bez glave, reka, gola ženska dela beo glave i tako. Psihijatar je bio tamo i pitao me je šta to znači, ja mu kažem da sam se tako osećao. Sada ne bih ušao nikada. Posle toga sam zdravstveno otišao u onu stvar, imao sam infarkt“.