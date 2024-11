- Uvek se setim tate koji je gledao iz dana u dan. Nažalost, izgubila sam ga 2008. godine, tako da nije stigao da me vidi kako je vodim. To me najviše boli. Žao mi je što nisam bila u prilici da mu kažem: "Tata, nemoj se nervirati kad takmičar nešto ne zna, tamo u studiju je sve drugačije, osećaj da te snimaju donosi ogroman pritisak - rekla je Kristina nedavno za "Story".