Dušica Jakovljević danas proslava 44. rođendan, a sada je sumirala utiske zaprethodnu godinu.

Dušica Jakovljević se ove godine susrela sa brojnim izazovima, prestala je sa radom na "Pink" televiziji, nakon nekoliko meseci se ponovo vratila na stari posao, a koliko je sve to uticalo na nju.

Na samom početku razgovora, voditeljka je otkrila kako planira da provede 44. rođendan i u čijem društvu.

- Iskreno, jedva čekam 45. rođendan, to mi je okrugla cifra. Odlučila sam da 44. rođendan provedem sa onim ljudima koji mi najviše znače u životu, a to su članovi moje porodice. Shvatila sam da gde god da krenem, ću uvek završiti sa porodicom, a to su roditelji, deca, partner... Evo, jutro sam sa svojim ocem posadila i svoje drvo na kod Ušća, tako da tamo postoji sada Dušino drvo. Naučila sam da se vratim onome što je osnova i to je moja poruka. Nisam želela da pravim pompezne rođendane, to planiram kada napunim 45 godina. Obeležavam i 27 godina u medijima i mislim da sve to zaslužuje neko pompezno slavlje, do sada ih nisam pravila, ali mislim da zaslužujem to - rekla je Dušica i priznala da joj je ova godina bila puna izazova.

- Radije ne bih sumirala prethodnu godinu, naučila sam iz iskustva da ne ponavljam neke greške. Jako mi je teško da pričam o prethodnoj godini jer sam prošla kroz neke najteže, najlepše, ali i najskandaloznije momente u životu. Neki kažu da sam i napravila svoj mali rijaliti, ja samo ne znam da li je bio izrežiran ili jedan sociološki eksperiment. Da li je to režirao Bog ili čovek, to neka ostane, ali ne bih volela da se ova godina ponovi. Ipak, naučila sam da malo promislim pre nego što uradim neke stvari i da je komunikacija mnogo važna pre nego što doneseš bilo kakvu odluku. Uvidela sam i koliko me ljudi vole, u godini kada je na moj račun iznešeno mnoštvo kleveta imala sam podršku ljudi, ali nisu me ni štedeli. Najvažnije je da sam na samom kraju godine presrećna zbog onoga što sam postala i da nisam nikada više bila svoja i pametnija.

- Treba se suočiti sa tim ko si, šta imaš u glavi i životu. Ja sam počela da razmišljam o tome da sam dovoljno jaka, uspešna i da sve mogu da ostvarim. Put do uspeha uopšte nije zasnovan na tome da ti neko nešto da ili da te nakon toliko godina pohvali, već da je moć u tebi. Ako regulišeš svoj život, ako se okružiš pravim ljudima, onda možeš sve da ostvariš. Ja sam se zatvarala u sebe, sve mi se skupilo, bila sam umorna. Dozvolila sam da neko taj umor može da protumači drugačije i komentariše. Ali hvala Bogu da sam sve to shvatila na vreme i što sam se vratila na fabrička podešavanja. Kada se u meni dogodio taj neki klik, kada sam prvog jutra ustala u pola 7 ujutru i odlučila da nikada više ne prespavam dan, mislim da onda shvatiš da ti je samo nebo granica.

Imala je jako turbulentnu godinu, a koliko joj je kao samohranoj majci to teško palo Dušica otkrila je u nastavku razgovora.

- Imam tu sreću da sam svoju decu vaspitavala kao moji roditelji mene, a to je da svi budemo jedni drugima podrška. Normalno je imati uspone i padove, ali tada moramo biti jedni uz druge. Mnogo je teško kada te prati imidž jake i hrabre žene, nekada si samo žena i previše toga se skupi da padne na tvoja mala leđa kako kaže Nataša Bekvalac. Moja deca i moji roditelji su uvek bili tu za mene. Negde i ti usponi i padovi su me čeličili, ali molim više da me ne čeliče, čelična sam - kroz smeh je rekla Dušica i dodala:

- Nikada se pred porodicom nisam pravila da se ništa ne dešava. Ništa nisam radila na silu, pustila sam da bude tu neko za mene i da kažem e sada sam umorna. Bila sam uvek iskrena prema svojoj deci i imam njihovu punu podršku. Mogu reći da mi svi zajedno ekstra funkcionišemo, imamo taj vedar duh i to je najvažnije. Njima sam najzahvalnija na svemu. Dok se sve to dešavalo probudila sam se jednog jutra sam se probudila i videla 136 propuštenih poziva i samo sam otišla na trafiku i kupila novi broj koji su imali samo članovi moje porodice i ljudi sa posla da mogu da me dobiju.

"Shvatila sam koliko me ljudi vole"

- Imala sam veliku podršku kolega, kada sam se vratila na televiziju Pink sam saznala koliko me ljudi vole i koliko su mi pružili podršku. Evo i kolege iz "Blica" uvek su me ispoštovali. Tada sam shvatila koliko sam ljudima draga i to nikada neću zaboraviti. Zaista sam u suštini srećna, imam roditelje i decu koji su živi i zdravi. Kada kreneš od toga da potpuno zdravo pogledaš stvari oko sebe ti shvatiš koliko imaš. Mogu reći da sam bila borac, nikada se nisam laktala nisam nikada nekoga pregazila da bih uspela. Nikome nisam svesno nanela nikakvo zlo. Mislim da sada dosta na društvenim mrežama gledamo žene koje su sve dobile preko noći, nekada ništa i ne rade, a imaju sve. Onda staneš i kažeš,pa čekaj što ja sve moram sama? Onda sam shvatila da ja nikada ne bih mogla da ne radim i da je taj lažni sjaj mahom beda, i da ja to nikada ne bih mogla.

O karijeri

- Sa 17 godina sam počela da radim na radiju, malo pre mog 18. rođendana su moje drugarice videle da televizija Palma traži voditelja i prijavile me. Ja sam prošla na kastingu. Tako je krenulo, onda sam radila mnoštvo intervjua sa jako uticajnim ljudima još sa 23, 24 godine. Nakon toga sam počela da radim u produkciji u kojoj je moj tadašnji suprug radio. Kada sam bila u toj produkcijskoj kući radila sam kao urednik i priloge, ali smatrali su da nisam dovoljno dobra da bih bila voditelj. To su sada neke druge stvari, ali to je činjenica i bilo mi je jako teško da to prihvatim. Znala sam da sam pre toga radila stvari koje bi retko ko mogao, radila sam sa ozbiljnim mentorskim facama koji su mi bili mentori. Međutim, tada nije bilo društvenih mreža, pa se nismo imali na koji način hvaliti time. Ljudi zato nisu toliko upućeni u moje početke. Ja sam išla u srednju školu i radila emisije uživo.

Dušica pred kamerama uvek deluje srećno, međutim, kako ističe to je sve deo javnog posla.

- Ja sam uvek govorila kolegama, kada se upali crvena lampica na kameri nemaš prava da budeš nesrećna. Ništa drugo nije bitno, ili radi posao kako treba ili nemoj da ga radiš. Mi smo imali druge vrednosti i gledali smo drugačije na ovaj posao. Danas ljudi odmah hoće da se snimaju i pitaju kolika mi je plata - rekla je Dušica i istakla da se više ne obazire na negativne komentare.

- Mene negativni komentari više ne pogađaju jer uvek razmišljam: "Zamisli ti koliko mene voli ta osoba kada ima vremena da gleda emisiju i ostavi komentar ispod mog snimka". Sada kada sam sigurna u sebe me to ne dotiče, stvarno smatram da me ljudi vole.

Kakva je kada se ugase kamere

- Godinama nisam želela da predstavljam privatan život na svojim društvenim mrežama. Nisam želela previše da eksponiram decu i da od njih pravim javne ličnosti, nisam želela da ljudi gledaju previše šta se dešava u mom domu... Zato ljudi i ne znaju dosta toga o meni. Drago mi je da sam uspela da zadržim tu neku privatnost i taj deo sebe i da svoju najveću intimu ostavim za sebe. Tako i čuvam svoj emotivni život i moj partner niti moji roditelji nisu javne ličnosti i ja ne volim da se eksponiraju. Njima je primarno to ko sam ja, a ne šta ja radim - iskrena je bila voditeljka, koja kaže da u slobodno vreme najviše voli da kuva.

- U slobodno vreme najviše volim da kuvam i samo mi izlaze recepti na telefonu. Stalno nešto pravim i jako sam srećna. Uvek napravim duplu porciju i ukućani sve pojedu i to me čini najsrećnijom.

Zaljubljena

Iako ne voli da preterano govori o emotivnom životu, Dušica je pred našim kamerama priznala da je ispunjena kao i da ima partnera koji joj je veliki oslonac u teškim trenucima.

- Mislim da nema potrebe da eksponiram emotivne partnere. Zamisli još kada bi se i o tome pisalo. Mogu reći da smatram da sam konačno našla partnera koji me može ispratiti. Mnogo je lepo kada su ljudi različiti i dopunjuju se. Važno je imati na koga da se osloniš, da sebi nađeš ispravnu dušu koja će jako čvrsto stajati ispred tebe. Ma koliko da si jaka žena, treba ti temelj.

