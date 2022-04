VELIKA ISPOVEST DUŠICE JAKOVLJEVIĆ! Voditeljka progovorila o SINU i ĆERKI, a evo da li planira da ponovo stane na LUDI KAMEN!

Voditeljka Dušica Jakovljević često ističe koliko voli svoj posao, ali kako kaže, njena deca nemaju interesovanja za medije.

- Anđelu i Ognjena to trenutno uopšte ne zanima, čak su operisani od kompletne medijske priče da čak nemaju fascinacije poznatim ličnostima. Nedavno sam baš sa Anđelom razgovarala na temu toga što se ljudi slikaju sa poznatima, a ona je rekla da Bred Pit sad dođe njoj ne bi bilo zanimljivo da se fotografiše sa njim. Mislim da jedina osoba sa kojom bi se ona slikala je njen omiljeni glumac, Ljuba Bandović. Ognjena zanimaju fotografija i nedavno je dobio dron na poklon, tako da je već počeo da pravi neke snimke dronom i dobro mu ide, kaže voditeljka za Blic i ističe da nikada nije pomišljala da promeni profesiju.

- Sve volim u mom poslu, te nalete adrenalina koji se dogode i kad god sam umorna i kad god sam neispavana ili bilo kako sumnjam u sebe, onda dam najbolje. Uvek kad sam nešto neraspoložena i kad se šminkam, meni moja šminkerka kaže: “Ma sad ćeš ti ono tvoje” i bukvalno se desi neka transformacija, neko čudo. Čim krenem tim stepenicama ka studiju jednostavno se dogodi nešto neobjašnjivo. Nikada nisam poželela da se bavim ni jednim drugim poslom, tvrdi Dušica.

Dušica čak i privatno gleda televiziju na kojoj radi, bez obzira da li joj to slobadan dan ili se sprema da krene put Šimanovaca:

- Ja sam katastrofa kada je reč o drugim emisijama i kada je generalno reč o televiziji s obzirom na to da sam toliko dugo konzumirala, pre svega, strane programe pa sam sada napravila pauzu. Najgledanije serije sada kada su najpopularnije, mene nekako ništa od toga ne drži. Retko u poslednje vreme gledam televiziju, nekako mi je fiksiran kanal na Pinku.

Ona ne krije da se susreće sa manje lepim komentarima na mrežama, ali i da joj oni ne smetaju.

- Tu sam bipolarna. S jedne strane me stvarno baš briga, ja sam zaista u ovom momentu života zadovoljna sobom. Tako da mislim da su svi loši komentari nerealni. Volim konstruktivne komentare, ne volim bezobrazluk ni u privatnom životu, a posebno kada je reč o ljudima koji me ne poznaju. Nemam ih nešto mnogo, svaki loš komentar ili uvreda je od nekoga ko ni po čemu nije bolji od mene, tvrdi Dušica, a na pitanje da li je bila meta bulinga, odgovara:

- Ja sam knjiški primer internet nasilja od početka “Zadruge” pa na ovamo s obzirom na to da sam bila prva na udaru kada je trebalo biti spona između zadrugara i “Zadruge”. Svi sad pričaju o tome kada su se desile neke mnogo strašne stvari. Ta tema se nije potezala kada su meni pretili smrću ili kada su objavljivali moje umrlice. Bolesni umovi su, samo zato što su voleli neke rijaliti učesnike, išli do te mere da su od fanova postali fanatici i najstrašnije pretili meni i mojoj porodici. Sada smo došli do toga da se svi pitamo zašto se dešava to što se dešava, zato što se nije reagovalo onda kada je trebalo. Moram da kažem da sam u nekoliko navrata i prijavljivala taj slučaj policiji i ništa se po tom pitanju nije desilo niti uradilo, tako da sam sasvim i odustala od toga-iskreno priča voditeljka i dodaje:

- Ne plašim se toga kada je reč o mojoj deci, s druge strane sam poprilično izparanoisana kada promene fotografiju na Viber-u ili sliku na Instagramu. Mislim da mi roditelji moramo, ako smo ranije četvoro, sad stočetvoro očiju, jer su to zaista strašne stvari.

Dušica sebe doživljava kao večito dete koje je sklono zaljubljivanju.

Voditeljka je otkrila da ne razmišlja ponudi da stane na "ludi kamen".

- O udaji uopšte ne razmišljam. Svaka devojčica želi nekada da stane na taj "ludi kamen". Ja sam sigurna da ukoliko se to desi još jednom da će sigurno biti vrlo ludo.

