U centralnom separeu ispred same bine sedeo je biznismen iz Sjenice A. Graca Rifko, koji je dokazao da ćef nema cenu. On je poručio čak 41 bocu najskupljeg šampanjca "dom perinjona", za koji je iskeširao 53.000 evra, budući da samo jedna boca košta 1.300 evra! Bilo je tu i drugih pića, ali su boce šampanjca sa prskalicama privukle najveću pažnju, čak i folk dive, koja je sve to gledala s bine.