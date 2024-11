- Jako mi se dopada što su svi čekali tuđe nominacije, pa shvatili da drugi taktiziraju, konkretno Ena. Ona je čula šta se dešavalo, pa je Miljani to jutro pržila jaja. Što se tiče čitave farse gledamo ko se grupisao i ko navodi vodu na vodenicu. Što se tiče ovih hrabrih, prvi su koji Miljani nemaju m*da da kažu Miljani ništa. Prošle sezone sam ratovala brtualno sa Miljanom, us*ala sam je na nominacijama, pola sata sam verglala. Pričaju da sam kleptomanka, Aneli kaže da sam ukrala brijač. Što se tiče onoga što sam rekla za Aneli branila sam je kad je bila Ena, da bi ona meni na kraju rekla da ja sve vređam - govorila je Milena.

- Ona je ta koja se napolju družila sa tim ljudima, pa sad sa tri strane čujemo drugu priču. Ako njima nije pravo što sam dobra sa Gastozom i Karićem, to je njihovo. Što se tiče Karića noć ili dve pre toga je Mateja nju izvređao, Karić je išao do toaleta. Rekla mi je da je Mateja ne interesuje i da znam na šta mislim i očima pokazivala na Karića koji je išao do toaleta - pričala je Kačavenda.