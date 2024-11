- Stanija se nakon ljubavnog skandala koji je godinu dana punio sve naslovne strane povukla u ilegalu i odlučila da više ne daje izjave za medije. S Asminom je rešila sve nedoumice i pošto ju je uverio da se ne poigrava s njom već da ima ozbiljne namere, kupila je stan u centru Majamija, u kojem će s njim sviti gnezdo - ispričao je izvor blizak Dobrojevićevoj i dodao da je za to izdvojila oko 700.000 dolara.

- On je oduševljen svime, moj medijski imidž je skandalozan, na početku me je možda gledao kao trofej ali se brzo zaljubio jer sam ja totalno drugačija privatno. Ja privatno ustajem jako rano, idem na jogu i on je sa svim tim ostao fasciniran. Meni ne treba da bude sa mnom neko samo zato što sam atraktivna. Ne treba njemu žena da mesi pite jer bi se opet ugojio, uz mene je postao novi čovek, počeo je da trenira i malo se isklesao - rekla je Stanija koja ističe da ipak ne želi da brza.