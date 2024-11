- Jesam čestitala, bitno da je ona kao majka produktivna za svoju decu, da je srećna, jer kad jedna majka nije srećna, kad u sebi nema mir, ona onda nije dobra ni za svoju decu. Ja smatram da je ona, pre svega, lavica žena i svi smo videli šta je kroz njenu karijeru i život prolazilo, kakvi tajfuni su se dešavali, ona samo ustane, otrese i nastavi dalje. Tako da, svakako da razvod braka je za mene jedan veliki krah i ne bih poželela to da se desi nikome, ali ako je već takva situacija, pa bolje da izađemo svi iz te situacije kao pobednici u smislu da odahnemo. Da svako ide svojim putem i da prosto idemo dalje, a ne sad da povlačimo bilo kakve poteze - započela je Seka Aleksić, pa nastavila:

- Ona je stvarno pokušavala da sačuva porodicu, ali eto, verovatno sad ne bih da zalazim toliko u to, nije to druga strana prepoznala, možda je bila povređena, ko će ga sada znati. Bitno je da jedna majka, u ovom slučaju Jelena, bude zdrava i produktivna, to je najbitnije - zaključila je Seka za Skandal.